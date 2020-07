Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt reikt vijf lintjes uit

STADSKANAAL, SMEERLING – Vandaag reikte waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt de lintjes uit aan de inwoners die op 24 april het nieuws hoorden over hun Koninklijke onderscheiding.

Op die dag verraste locoburgemeester Johan Hamster de vijf inwoners met het nieuws over hun onderscheiding door langs te gaan met een bos bloemen. Door de maatregelen rondom het coronavirus ging de traditionele lintjesregen niet door. Aankomende vrijdag is landelijk uitgeroepen tot de dag van de uitreiking. In de gemeente Stadskanaal is de uitreiking de eerste publieke taak van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt na haar beëdiging op donderdagavond.

“Ik vind het een eer om mijn periode in Stadskanaal te starten met het uitreiken van de lintjes. De gedecoreerden zetten zich al jarenlang, sommigen zelfs al 50 jaar, belangeloos in voor de maatschappij. Ik vind het mooi dat ik ze vrijdag in het bijzijn van hun vrienden en familie in het zonnetje mag zetten” , aldus Yvonne van Mastrigt, waarnemend burgemeester gemeente Stadskanaal.

De lintjes werden uitgereikt aan:

Mevrouw J.M. Nijhof-Keizer

Mevrouw is onder meer initiatiefneemster van De Eeuw Van Mijn Ubbo en bestuurslid voor de stichting. Van 1997 tot 2018 zette ze zich in voor KWF Kankerbestrijding, onder andere als secretaris voor de afdeling gemeente Stadskanaal. Dit deed ze lange tijd naast haar vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk Stadskanaal (1980 – 2007). Mevrouw is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.



De heer S. Greving en mevrouw G.J. Greving-van Bentem

Dit echtpaar doet al ruim 40 jaar vrijwilligersactiviteiten voor de Protestantse gemeente Stadskanaal, waaronder het rijden van ouderen naar de kerkdienst. Daarnaast zijn ze onder meer beiden EHBO’er bij sportwedstrijden en evenementen en lopen ze sinds jaar en dag collecte voor verschillende goede doelen. Mevrouw Greving is sinds 1985 actief bij de Christelijke Sportvereniging (CSV) Stadskanaal. Bovendien is ze al 25 jaar trainer bij gehandicaptensportvereniging DWS Stadskanaal, waar meneer een aantal jaren bestuurslid is geweest. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje–Nassau.





De heer J.N. Huiges en mevrouw G. Huiges-Wigchers

Meneer Huiges is medeoprichter van volleybalvereniging VCO ’72, hij fluit bij de vereniging en in Noord-Nederland wedstrijden. Mevrouw Huiges is onder andere bekend van het voorlezen van Groningstalige verhalen op RTV Westerwolde, wat ze tot 2012 deed. Bovendien deed ze ruim 30 jaar vrijwilligersactiviteiten voor CVSO Onstwedde. Ook nu is ze nog actief, voor buurtschap Smeerling. Meneer Huiges is al sinds 1970 actief voor voetbalvereniging Onstwedder Boys. Dit deed hij als bestuurslid, elftalleider en tegenwoordig als scheidsrechters en klusjesman. Ook mevrouw is op de club te vinden als organisator van ‘pupil van de week’ en achter de bar voor de kantinediensten. Beiden zijn al ruim 15 jaar vrijwillig actief in het woonservicecentrum De Bolderborg in Vlagtwedde. Samen verrichten ze tot op de dag van vandaag veel mantelzorg voor familie, vrienden en kennissen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ingezonden

In Stadskanaal werden bij Jannette Nijhof de lintjes opgespeld door dochter Annegreeth en bij Sjoerd en Truus Greving werden deze opgespeld door dochter Carolien.

In Smeerling konden Jan en Grietje elkaar de lintjes opspelden.

Foto’s: Ko Kamies