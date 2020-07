Gezinnen gaan op reis met de Bibliotheek

GRONINGEN – Deze zomer gaan een paar duizend gezinnen op reis met de Bibliotheek. In de vakantie doen ze mee aan het zomerleesprogramma Vakantielezen. Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen. En met Vakantielezen van Biblionet Groningen wordt lezen extra leuk!

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. Biblionet Groningen ontwikkelde het online programma voor kinderen uit groep 3 en 4. Met Vakantielezen wil Biblionet Groningen samen met Forum Groningen het leesniveau van kinderen in de schoolvakantie op peil houden.

Samen lezen en op avontuur

Via de website www.vakantie-lezen.nl reizen de gezinnen de hele wereld over. Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder land doen de gezinnen opdrachten en proberen ze een schat te vinden. Ze lezen verhalen en spelen samen zomerse (taal)spellen. Lettertwister met stoepkrijt, een woordenspel met waterballonnen: de 18 opdrachten stimuleren op speelse wijze de taal- en leesomgeving. Daarnaast is er voor ieder land een speciaal boek geschreven. Met de digitale schattenjacht maken de gezinnen kans op leuke prijsjes. De gratis materialen zijn verkrijgbaar in alle bibliotheken in de provincie Groningen.

Landelijke belangstelling voor Gronings programma

Het zomerleesprogramma wordt niet alleen aangeboden aan kinderen in de provincie Groningen. 35 Bibliotheekorganisaties elders in Nederland gaan met dit Groningse programma aan de slag. Hiermee is het, naast Scoor een Boek!, het tweede leesprogramma van Biblionet Groningen dat een landelijke uitrol krijgt. De digitale thuiseditie van Vakantielezen is mede mogelijk gemaakt dankzij innovatiegelden van de provincie Groningen.

Extra voorleestas voor 13 basisscholen

Dankzij de steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen krijgen 100 basisscholen de kans mee te doen aan de landelijke variant van Vakantielezen. In de provincie Groningen doen leerlingen van 13 scholen mee. Ze krijgen ook een Vakantieleestas cadeau, met onder andere een samenleesboek, een moppenboek en een vakantieboek vol spelletjes.

