H. Gerardusschool sluit schooljaar feestelijk af

TER APEL – De H. Gerardusschool in Ter Apel sloot het schooljaar feestelijk af met Schotse doedelzakmuziek

Vrijdag 3 juli: Om 11 uur rijdt er een Engelse taxi het schoolplein op van de H. Gerardusschool in Ter Apel. De kinderen kijken met verwondering naar de auto. Wat staat er te gebeuren? Doedelzakspeler Gareth Fraser stapt in stijl uit de auto en al snel klinken de unieke klanken van de doedelzak. De verbazing en verwondering onder de kinderen wordt alsmaar groter. Gareth vertelt de kinderen tussen de liederen als Highland Cathedral en Amazing Grace over het bijzondere instrument en waar de doedelzak vandaan komt en het een militaire achtergrond heeft. Twee kinderen waren vandaag jarig en kregen ook nog een Schotse variant van het ‘Happy Birthday’ aangeboden.



Dit alles ter afsluiting van het onderwijsthema muziek waar de kinderen de afgelopen weken hard aan gewerkt hebben in de klassen. Het team heeft dit als verrassing geregeld voor de kinderen en ook voor de ouders. Het was de kers op de taart en een gepaste afsluiting van weken hard werken voor zowel de kinderen, ouders als de juffen en meesters. Op deze manier willen wij de zomervakantie feestelijk inluiden, aldus de directeur Richard Zwanenburg.

Ingezonden door H. Gerardusschool, Richard Zwanenburg