DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag kwamen om één uur op de kruising van de Risiusstraße met de Neue Straße in Weener twee auto’s met elkaar in botsing. Het ongeluk gebeurde toen een 59 jarige man uit Weener met zijn Audi tegen een Skoda botste. De bestuurder van de Skoda stond volgens de regels stil om de Audi voorrang te verlenen.

De bestuurder van de Audi verkeerde onder invloed van alcohol. Een blaastest wees uit dat hij 2.29 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd meegenomen voor een bloedproef en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Papenburg

Gistermiddag zag een 50 jarige motorrijder om kwart over twee op het Osterkanal in Papenburg te laat dat een voor hem rijdende automobilist remde om linksaf de Borkumer Straße in te slaan. Hij reed frontaal achter op de auto en kwam ten val. Hierbij raakte hij zwaargewond. De schade wordt op 6.500 euro geschat.

Haren

Tussen woensdag en vrijdag zijn uit een bergplaats aan de Schwartenberger Straße in Haren drie afgesloten fietsen gestolen. Zij vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van 600 euro.

Lingen, Nordhorn, Papenburg

De laatste paar weekenden heeft de politie in het centrum van Lingen, Nordhorn en Papenburg meerdere keren moeten ingrijpen omdat honderden jongeren op de marktplaatsen samen kwamen om een feestje bouwen. De politie van Emsland en Grafschaft Bentheim kreeg daarbij ondersteuning van de politie van Osnabrück.

Ook vannacht was het raak. In de binnenstad van Lingen kwamen tussen 300 en 400 personen samen. De politie was massaal op de been. Op enkele incidenten na bleef het relatief rustig.

Ook vanavond worden bijeenkomsten verwacht. De staat politie paraat.