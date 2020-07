Speurtocht: Kijk eens omhoog! in Veendam

VEENDAM – Voor de zomervakantie heeft het Veenkoloniaal Museum in samenwerking met de Bibliotheek in Veendam een leuke speurtocht gemaakt voor kinderen.

We hebben foto’s gemaakt van leuke, herkenbare of verrassende versieringen die je bij en op gebouwen tegenkomt. De foto’s zijn gemaakt aan de Burgemeester de Hoopstraat, het Museumplein, de Verlengde van Beresteynstraat en de Hertenkampstraat. Heb je een versiering gevonden, noteer dan het huisnummer van het pand in het vakje onder de juiste foto. Geen huisnummer gevonden? Noteer dan een ‘nul’.

Heb je de vakjes onder de foto’s ingevuld? Zet de nummers dan in de juiste volgorde op de speurtocht en kraak de kluiscode. Vergeet ook niet de slagzin af te maken! Doe de volledig ingevulde speurtocht voor 1 september 2020 in de bus die staat in de foyer van het vanBeresteyn en maak kans op leuke prijzen!

Vergeet niet zelf een pen mee te nemen!

Prijswinnaars worden in september bekend gemaakt en krijgen via e-mail persoonlijk bericht.

Let op: er gelden aangepaste openingstijden. Het museum is maandag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Ingezonden