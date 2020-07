Zwemmen zonder afspraak in zwembad Parc Emslandermeer

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 4 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt dit weekend geen fraai zomerweer, want er is veel bewolking en regelmatig valt er een beetje regen of motregen. Heel veel regen valt er niet maar het kan zo af en toe druilerig zijn. Koud is het ook niet: de temperatuur komt vanmiddag tot 20 graden, maar er komt wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind bij.

Vanavond en vannacht kan ook een drup regen vallen, maar de meeste tijd is het droog. Overdag neemt de kans op regen weer enigszins toe, morgenavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Dus weer een wisselvallige dag morgen, maximum rond 20 graden, en een stevige zuidwestenwind.

Na het weekend draait de wind naar west tot noordwest en daarmee is het maandag nog wisselvallig met zon maar ook veel buien. Daarna is het overwegend droog met minder wind, maar warm wordt het komende week niet met maximum rond 19 graden.