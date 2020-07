Auto over de kop in Oude Pekela (foto-update)

OUDE PEKELA – Vanmiddag is op de Apollolaan in Oude Pekela een auto over de kop geslagen.

Rond kwart over drie vanmiddag is op de Apollolaan in Oude Pekela een ongeval gebeurd. Een personenauto botste door onbekende oorzaak eerst tegen een lantaarnpaal en sloeg vervolgens over de kop. De auto kwam liggend op het dak tot stilstand.

Politie, ambulance en de brandweer van Oude- en Nieuwe Pekela gingen ter plaatse. Voor de beide inzittenden, een man en een jongetje, liep het goed af. Ze waren voor zover bekend ongedeerd. Het kind kreeg van het ambulancepersoneel een troostbeertje voor de schrik.

Foto’s: Freddy Stötefalk