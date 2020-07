Boeren blokkeren hoofdingang distributiecentrum COOP Gieten

GIETEN – Protesterende boeren blokkeren de hoofdingang van het distributiecentrum van supermarktketen COOP in Gieten.

Boeren zijn zeker met 100 trekkers, mestauto’s en vrachtwagens in Gieten. Ze blokkeren daar de hoofdingang van het distributiecentrum van de COOP. Vanuit Westerwolde vertrokken zo’n 30 trekkers. Onderweg sloten zich zo’n 70 boeren uit onder anderen Hoogezand, Stadskanaal en Bareveld bij de stoet aan.

Ook in de stad Groningen zijn de boeren weer paraat. Ze zijn via het Hoofdstation in de richting van de Euroborg gereden, maar werden op de Driebondsweg door de politie tegengehouden. In Friesland is de kruising van de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen volledig geblokkeerd door trekkers.

Met de acties protesteren de boeren tegen het landbouwbeleid van minister Carola Schouten.