Boom in brand in Wedde

WEDDE – Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een brandende boom.

Om 16.20 uur is de brandweer van Vlagtwedde uitgerukt voor een buitenbrand in Wedde. Daar bleek op de hoek van de Kerkstraat-Markeweg-Oostersingel stond een boom in brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Het vuur was snel onder controle.

Foto’s/info: Jacob Musch