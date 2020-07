Duo quizzen in Carambole

WINSCHOTEN – Sinds 2012 organiseert Carambole pubquizzen. Deze vinden normaal gesproken één keer in de drie weken op zondagavond plaats. Gezien de Corona maatregelen is het nog niet mogelijk deze quizzen in de huidige vorm te hervatten. Daarom gaat Carambole voorlopig duo quizzen organiseren.

De eerste duoquiz is inmiddels geweest en was een succes. Voor zondag 26 juli staat er nu een voetbalquiz gepland. Aanmelden hiervoor kan via een mail naar quizcarambole@gmail.com.

Voor meer informatie over de voetbalquiz en komende duo quizzen is het raadzaam de website en Facebookpagina van Carambole in de gaten te houden.

Ingezonden

De flyers zijn ontworpen door Dirk Voorthuis.