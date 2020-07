DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Meer dan 5.000 motorrijders demonstreerden gisteren tegen mogelijke rijverboden op zon- en feestdagen. Het evenemententerrein in Unterende in Papenburg moest vanwege de grote opkomst nog voordat de demonstratie begon worden afgesloten.

Wegens de slechte weersomstandigheden hebben de organisatoren de bijeenkomst kort na 15.00 uur vrijwillig beëindigd. De politie gaf de deelnemers aan het evenement een dikke pluim: “De demonstratie werd gekenmerkt door vreedzaam, verantwoordelijk en attent gedrag van de deelnemers!” Er waren geen ongevallen of incidenten.

Aschendorf

Vannacht heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Große Straße in Aschendorf. De brand brak rond kwart over één uit in een ruimte waar de verwarmingsketel stond. Waardoor de brand is ontstaan moet nog worden onderzocht. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Lathen

Gistermorgen is bij een ongeval op de Kanalstraße in Lathen een 71 jarige fietser zwaargewond geraakt. Hij werd om tien voor tien aangereden door een 89 jarige automobilist. Deze zag bij het oversteken de van rechts komende fietser over het hoofd.