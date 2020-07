Ook Geert Schreuder heeft zijn atelier weer open.

ONSTWEDDE – Vandaag was er weer de gelegenheid Geert Schreuder te bezoeken in zijn atelier aan de Esweg in Onstwedde.



Zondagmiddag was het werk van kunstschilder Geert Schreuder weer te bewonderen in zijn eigen atelier.

Na alle corona-regels die het onmogelijk maakten zijn werken te laten zien was het een verademing voor Geert Schreuder om weer mensen te mogen ontvangen.

Vanaf vandaag is het atelier aan de Esweg 9, 9591AZ Onstwedde elke eerste zondag van de maand van 13.00 uur tot 17.00 uur te bezoeken, de kunstenaar is dan graag bereid tot een gesprekje en uitleg van zijn schilderijen, het werk is veelzijdig, met landschappen, stillevens en mensen.

Meer info op zijn website. http://www.geertschreuder.nl/



De afgelopen tijd deed hij, met heel veel andere kunstenaars, mee aan “Vitamine K, kunst waar je van opknapt”, in het MOW in Bellingwolde.

‘Corona-lente’ was de inbreng, zestig pentekeningen van mooie lenteafbeeldingen. Deze pentekeningen zijn verzameld in een mooi boekje en zijn bij hem te verkrijgen.

De komende tijd gaat hij meedoen in aan het evenement ‘Monnikenwerk’ Zes woensdagen zal hij in de kerk van Leermens werken, net als tien andere collega’s in andere kerken op het Hogeland. https://www.monnikenwerk.nu/home/