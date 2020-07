Restaurant de Sultan gaat maandag weer open op tijdelijk adres.

VLAGTWEDDE – Maandag 6 juli is Turks Specialiteiten Restaurant “de Sultan” weer open.



Goed nieuws voor de liefhebbers van het eten van de Turks Specialiteiten Restaurant “de Sultan” in Vlagtwedde.

Nadat op 15 mei het prachtige restaurant aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde door het vuur werd verwoest, werden door de eigenaar en veel vrienden en familie de handen uit de mouwen gestoken en werden er plannen gemaakt om op een andere locatie de werkzaamheden tijdelijk weer te kunnen beginnen.

Enkele locaties werden hun aangeboden, zo ook de leegstaande showroom van Van Hoorn dierenspeciaalzaak.

Op 28 mei werd weer begonnen om dit mooi pand aan de Wilhelminastraat 18 in Vlagtwedde weer geschikt te maken als restaurant.

De eigenaar Zekeriya, zijn zoon Adnan en de broer van Zekeriya, Yalcin. staken de handen uit de mouwen en maakten, samen met heel veel vrienden, van de showroom een prachtig eetgelegenheid.

De familie is erg onder de indruk van de enorme steun die ze hebben gehad en van alle kanten nog krijgen. Heel veel kaarten met bemoedigingen, kinderen van groep 4 van CBS “de Zaaier” kwamen zelfs foto’s en tekeningen brengen. Bijzonder vinden ze toch wel de Crowdfunding die was opgezet om hun hulp te bieden. Elke euro die binnen kwam was eigenlijk een oproep om voor al door te gaan zeggen ze. Het geld dat binnenkwam is gebruikt om deze tijdelijke locatie gebruiksklaar te maken.



Ook de gemeente Westerwolde heeft erg veel medewerking verleent om deze herstart mogelijk te maken, evenals de nutsbedrijven om de noodzakelijke voorziening te realiseren>

Inmiddels is het ontwerp voor de herbouw op Wilhelminastraat 39 gereed en ligt bij de verantwoordelijke instanties. Gehoopt word dat er medio september meer duidelijkheid is om te kunnen starten met de nieuwbouw.



Klik hier voor de video:

https://www.facebook.com/geert.smit.98/videos/2866189826843679/