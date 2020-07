VLAGTWEDDE – Komt er toch nog een Week(je) der Besten?

Onder normale omstandigheden zou van 1 tot en met 9 augustus Week der Besten worden georganiseerd. Het thema dit jaar zou Welcome to VlagtVegas zijn. Maar door de coronacrisis besloten de organisatoren in eerste instantie de feestweek af te blazen.

Maar er is hoop! De organisatie is bezig van 1 tot en met 9 augustus een kleintje Week der Besten te organiseren, met activiteiten voor jong en oud. Ze zijn hiervoor een crowdfunding actie gestart. Het doel is 4.000 euro binnen te harken. Klik HIER voor meer informatie.

De organisatoren van Week der Besten schrijven hierover op hun Facebookpagina:

Dit jaar toch nog een gezellige Week der Besten? Steun ons met een vrije gift!



Zoals jullie weten zijn er recentelijk weer extra versoepelingen rondom het coronavirus gerealiseerd. Dit biedt ons als popelend bestuur mogelijkheden om alsnog wat leuke activiteiten te gaan organiseren. We willen voor elke leeftijdscategorie alsnog een leuk evenement organiseren! Gezien een tekort aan financiële middelen en tijd gaan we dit jaar voor een kleine editie.



Er zijn veel ondernemers getroffen door de maatregelen en er is een korte organisatietijd. We hebben onze vaste sponsoren dit jaar om een vrije gift gevraagd. Wij willen jullie ook om een vrije gift vragen om alsnog een Week der Besten te kunnen organiseren dit jaar.

Bron: Week der Besten