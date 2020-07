Toer ’80 weer op de fiets

BELLINGWOLDE – Het is een bijzonder jaar voor de Fiets Toer Club Toer ’80 uit Bellingwolde. De club bestaat dit jaar 40 jaar en hun hoofdactiviteit, gezamenlijk fietsen, kon lange tijd niet meer worden uitgeoefend vanwege Corona. Maar met de versoepeling van de maatregelen heeft de Nederlandse Toer Fiets Unie, waarbij Toer ’80 is aangesloten, nieuwe adviezen afgegeven, waardoor er weer in clubverband kan worden gefietst.

We zijn in gesprek met de voorzitter Lars Kiewiet.

Lars, blij?

“Dat mag je wel zeggen. Toen we in januari ons jubileumfeest vierden maakten we allerlei plannen bekend, die door Corona de prullenbak in konden. En laat ik voorop stellen, Corona heeft natuurlijk een diepe wond achtergelaten in zoveel gezinnen in de wereld dat fietsen natuurlijk maar een kleine bijzaak is. Lange tijd zag het er naar uit dat het hele fietsjaar gecanceld kon worden, maar gelukkig ziet het er wat gunstiger uit nu.”

Hebben jullie nog speciale regels?

“Ja. We fietsen in groepjes niet groter dan 14 personen. Bij meer fietsers splitsen we de groep weer op in kleinere groepjes. En natuurlijk gelden de RIVM aanbevelingen. Anderhalve meter als we ergens gaan zitten te koffie drinken, als je je niet fit voelt niet komen etc.”

Betekent het dat jullie stil hebben gezeten tot nu?

“Nee hoor, beslist niet. Eerst was het vooral individueel op pad of alleen met mensen vanuit je eigen gezin. Nadien in groepjes van max 4 fietsers. Veel van onze leden hebben een GPS waarmee ze hun ritten registreren. Die kan je dan op Strava terugzien. En ik kon zien dat onze leden zich goed aan de afspraken hielden maar toch hebben gefietst. En ik ben ervan overtuigd dat sporten in de buitenlucht ook de weerstand vergroot. Dus het werkt dubbel op.”

Hebben jullie nog nadelige gevolgen voor de club?

“Ja, maar dat mag je niet vergelijken met datgene dat Corona heeft aangericht in Nederland. We hebben b.v. geen eigen clubgebouw zodat we geen extra exploitatiekosten hebben. Voor ons was het alleen dat we niet samen konden fietsen of jubileumactiviteiten konden doen. Dat hebben we doorgeschoven naar later. Wat in het vat zit verzuurt niet. En we hebben toch ook nog weer nieuwe leden kunnen inschrijven. Dus we maken ons wat dat betreft geen zorgen.”

Wat betekent de versoepeling vanaf 1 juli?

“Dat we weer actief kunnen zijn. Op de maandagavond beginnen we weer met de intervaltrainingen, de woensdagavonden met de reguliere training en op de zaterdag met onze tochten. De eerste tocht fietsten we afgelopen zaterdag met als pauzeplek ons ‘thuishonk’ De Meet in Bellingwolde voor de onvermijdelijke koffie met appeltaart (met slagroom). In het peloton konden we merken dat we elkaar lang niet hebben gezien. Onze leden hadden elkaar veel te vertellen.”

Wil je nog iets kwijt?

“Ja allereerst natuurlijk dank naar de mensen in de zorg die zo’n zware tijd hebben gehad en ons er door hebben gesleept. Toppers zijn het! Verder hoop ik dat we geen 2e Corona – golf krijgen en dat we als club weer veilige km’s mogen maken met elkaar en wens ik iedereen toe dat we gezond blijven met elkaar. Want dat is toch wel het belangrijkste in deze rare tijd”

Foto’s: Bart Kruizinga