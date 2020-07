Corona screeningsunits bij Huisartsenpost Groningen en SEH Martini Ziekenhuis verdwijnen

GRONINGEN – Met ingang van vandaag verdwijnen de screeningsunits voor de ingang van de huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen (DDG) en de SEH van het Martini Ziekenhuis in Groningen. De screening van patiënten en de coronamaatregelen blijven onverkort van kracht.

Het werk in de screeningsunits werd tijdelijk gedaan door screeningsmedewerkers. Inmiddels is een structurele oplossing gevonden om screening te waarborgen voor de langere termijn. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking tussen Doktersdienst Groningen en het Martini Ziekenhuis, dat voor haar patiënten en bezoekers van de SEH ook gebruik maakte van dezelfde units. “Doktersdienst Groningen heeft alle begrip voor het feit dat de containers zullen verdwijnen, maar het blijft heel belangrijk om patiëntstromen te scheiden”, aldus Erik Noordhof, directeur-bestuurder van DDG.

Screening blijft; telefonisch én bij de ingang

Corona is nog steeds onder ons. Om een veilige omgeving te bieden voor patiënten én zorgverleners blijven we bezoekers screenen voordat ze toegelaten worden op een huisartsenspoedpost of de SEH. Patiënten moeten altijd al eerst bellen met de huisartsenspoedspost voor ze langs kunnen komen. Nu de screeningsunits verdwijnen, screenen we op een andere manier. Zowel tijdens het telefoongesprek als bij de ingang moeten bezoekers een aantal vragen beantwoorden. Als daaruit geen verdenking van corona ontstaat, mag de patiënt/bezoeker naar binnen. Is er wel een verdenking en kom je voor de huisartsenspoedpost, dan wordt de patiënt naar de coronapost verwezen.

Eenmaal binnen gelden nog steeds dezelfde maatregelen, desinfecteren van handen, looprichtingen en zitplaatsen op anderhalve meter afstand. Per patiënt mag maximaal één begeleider mee.

In- en buiten corona-tijd: Doktersdienst Groningen is alléén voor spoed

De afgelopen jaren was er een trend zichtbaar dat patiënten de huisartsenspoedposten meer gingen zien als huisarts-buiten-kantooruren. Steeds vaker werd DDG gebeld en met klachten die niet spoedeisend waren en best hadden kunnen wachten tot de eigen huisarts bereikbaar was. Noordhof: “Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat patiënten met milde klachten wegbleven. We werden veel minder gebeld voor ‘kleinigheden’ en kwamen daarmee meer terug bij waar we als doktersdienst voor zijn: spoedeisende huisartsenzorg, dus zorg die niet kan wachten tot de dagpraktijk weer open is. We hopen dat te kunnen vasthouden, ook na corona.

DDG doet een beroep op de burger

DDG is er voor spoed. Is er sprake van spoed, en dat stellen wij samen met u vast, dan komt u op afspraak naar de post. Als er geen sprake is van spoed en een bezoek niet direct nodig is, wordt u verwezen naar uw eigen huisarts.

Corona of niet, weest u zich bewust dat u bij onze huisartsenspoedposten komt op een plek waar mensen klachten hebben, ziek- en kwetsbaar zijn. Neem geen onnodig risico met hun gezondheid of die van uzelf en maak alleen een afspraak als het echt niet kan wachten. En nog belangrijker, komt nooit zomaar langs, bel altijd eerst met het centrale nummer: 0900 – 9229.

