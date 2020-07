Ondernemers Onstwedde spelen 1 ½ meter Memoryspel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 6 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het waait minder hard dan gisteren, maar het is wel wisselvallig met een paar plaatselijke buien, en later vanochtend en vanmiddag meer buiigheid. Daarbij is kans op hagel en er kan op veel plaatsen 5 tot 10 mm vallen. Het is bovendien fris met maximum van 18 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.

Vanavond blijft er in eerste instantie kans op een bui, later vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Morgen is er vooral in de middag nog kans op een paar buien, verder is het vrijwel overal droog met maximum opnieuw rond 18 graden.

Na morgen is er woensdag kans op wat regen maar later klaart het op, en ook van donderdag tot zaterdag is het licht wisselvallig met wat zon en soms een bui. En het blijft koel voor de tijd van het jaar, met middagtemperaturen van 18 tot 20 graden.