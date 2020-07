DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag is tussen half vijf en kwart voor zes een Fiat Cabrio gestolen. De wagen stond op dat moment op de parkeerplaats van Landkreises Emsland in Meppen. Het betreft een rode Fiat Cabrio met een zwart dak, witte spiegels en aan de onderzijde een witte streep. Aan het voertuig zitten kentekenplaten uit Emsland bevestigd. De schade bedraagt 20.000 euro.

Papenburg

Gistermiddag is om half twee een automobilist tegen de vangrail gereden. Dit gebeurde op de parkeerplaats van een koopjeswinkel aan de Schulweg in Papenburg. Volgens de bestuurder werd hij door een andere weggebruiker gehinderd en moest hij uitwijken. Deze weggebruiker reed in een zilverkleurige VW met een Pools kenteken dat begon met de letters SZ. Hij is doorgereden. De schade wordt op 300 euro geschat.

Lingen

Vanmorgen is bij een bedrijfsongeval op een grote bouwplaats aan de Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen een 22 jarige werknemer uit noord Emsland om het leven gekomen. Zijn 28 jarige collega uit Westoverledingen werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde toen door middel van een slurf beton op het dak van een in aanbouw zijnde pand werd gestort een betonauto in de drasse grond wegzakte. Het slachtoffer werd door de slurf geraakt en overleed ter plaatse. Zij collega kwam met zijn been vast te zitten en raakte zwaargewond. Er wordt onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.

Bunde

Gisteren is een 46 jarige inwoonster van Bunde drie keer betrapt op winkeldiefstal. Om kwart voor twaalf probeerde de vrouw bij een supermarkt in Bunde flessen drank te stelen. Het personeel belde de politie. Deze maakte proces-verbaal op. Meteen daarna ging de vrouw naar een andere winkel vlakbij de supermarkt en probeerde daar wederom drank te stelen. En weer kwam de politie om proces-verbaal op te maken. Om twee uur werd zij in een andere supermarkt betrapt op het stelen van flessen drank. De politie werd er weer bijgeroepen. Voor de derde keer die dag werd er proces-verbaal opgemaakt.

Weener

Tussen 4 juli 08.00 uur en 6 juli 20.00 uur is een raam van de brandweerkazerne aan de Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener ingeslagen. De politie zoekt getuigen van deze vernieling.

Schüttorf

Maandagmorgen is even na half negen op de A30 tussen het Schüttorfer Kreuz en de afslag Salzbergen een dodelijk ongeluk gebeurd. Een nog niet geïdentificeerde vrachtwagenchauffeur kwam hierbij om het leven.

De man reed met zijn trekker met oplegger in de richting van Osnabrück, maar kreeg ter hoogte van Emsbüren pech. Hij stopte op de vluchtstrook en stapte uit. Een daar achter rijdende vrachtwagen uit Nederland kon de bestuurder, die op de hoofdrijbaan stond, niet meer ontwijken. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De Nederlandse trucker -een 56-jarige inwoner van Uithuizen- liep een shock op. De A30 is in verband met de bergings- en opruimwerkzaamheden tot in de middag in de richting van Osnabrück afgesloten geweest.

Foto: Hille GN / Van Oost Media