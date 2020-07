Politie zoekt jongeren die vernielingen pleegden bij de mortelcentrale in Wildervank

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 7 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is vandaag een redelijke dag met zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en in de loop van de ochtend is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west, en de maximumtemperatuur is 19 graden.

Vanavond raakt het bewolkt maar het is overwegend droog, vannacht valt er af en toe regen. Minimum rond 12 graden. Morgenochtend valt er soms ook wat regen, verder is er morgen nog een enkele bui mogelijk maar de zon breekt ook door. Het is koel met middagtemperatuur van 16 a 17 graden, en een zwakke veranderlijke wind.

Donderdag en vrijdag is er meer wind en is het ook wisselvalliger met af en toe buien, in het weekend zijn er meer opklaringen en valt er zaterdag een bui, daarna is het een paar dagen droog. Warm wordt het in het weekend niet met maximum in het weekend van 17 tot 19 graden. Pas na het weekend wordt het wat warmer.