Vier Mijl Groningen afgelast

GRONINGEN – De in het najaar geplande Menzis 4 Mijl van Groningen gaat vanwege de coronacrisis niet door. De 34ste editie vindt nu plaats op zondag 10 oktober 2021. Er is ook goed nieuws: iedereen kan zich binnenkort inschrijven voor de 1ste virtuele versie van het grootste en leukste loopevenement van Noord-Nederland.



Zorgverzekeraar Menzis blijft ook in deze onzekere tijd dit belangrijke sportevenement steunen. Het sponsorcontract wordt verlengd. Gijs Rotteveel, Menzis directeur met de aandachtsgebieden leefkracht en partnerships: “Als er één ding is dat de corona-uitbraak duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat werken aan je eigen gezondheid belangrijker dan ooit is. De Menzis 4 Mijl van Groningen onderstreept onze inzet op preventie én onze sterke verbondenheid met het noorden. Daar verandert deze afgelasting niets aan.’’



Menzis staat, evenals de gemeente Groningen en andere geraadpleegde betrokkenen, volledig achter de beslissing om de editie van dit jaar te annuleren. Met het oog op alle protocollen in verband met Covid-19 is het niet realistisch om het bij lopers en toeschouwers populaire evenement op zondag 11 oktober 2020 op veilige én feestelijke manier te laten verlopen.



Ondanks een aantal versoepelingen van de beperkende overheidsrichtlijnen blijft de ‘anderhalve meter’-regel vooralsnog onverminderd van kracht. Daarnaast heeft de organisatie van de Menzis 4 Mijl van Groningen een eigen verantwoordelijkheid om de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen te waarborgen.

De Menzis 4 Mijl van Groningen bestaat sinds 1987, telt inmiddels jaarlijks zo’n 21.000 deelnemers en een veelvoud daarvan aan toeschouwers. Het parcours voert de deelnemers van Haren naar de gezellige Vismarkt in hartje Groningen. De Keniaan Eliud Kipchoge, ’s werelds snelste marathonloper, won het ook internationaal hoog aangeslagen evenement vijf keer.

“De afgelasting is bijzonder jammer en teleurstellend voor iedereen die zich op het evenement heeft verheugd, maar veiligheid en gezondheid staan altijd voorop’’, aldus Johan Meijer namens de organisatie. “Het is vanzelfsprekend dat wij in deze zorgelijke tijd onze bijdrage willen leveren aan het terugdringen van het coronavirus. Iedereen begrijpt dat. Een poll van RTV Noord wees eerder uit, dat maar liefst 88 procent van de circa 5000 stemmers het eens was met de stelling ‘Laten we de 4 Mijl maar een jaartje overslaan’. In 2021 organiseren we, traditioneel op de tweede zondag van oktober, graag weer een volwaardige Menzis 4 Mijl van Groningen, een veilig en sfeervol volksfeest.’’

Ook de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra, het enige programmaonderdeel op zaterdag, verhuist mee naar volgend jaar. Het staat nu op de agenda op zaterdag 9 oktober 2021.

Bron: 4mijl.nl