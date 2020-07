Gemeenten huldigen redders drenkeling

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 8 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Een lang regenfront boven het midden en zuiden van het land verandert weinig van plaats. Wij hebben daar ook veel bewolking van, en soms kan er wat lichte regen vallen. Maar de meeste tijd is het droog en vanmiddag en vanavond zou de zon nog af en toe door kunnen breken. Er is vandaag een zwakke veranderlijke wind, de maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden.

Vannacht en morgen ligt dit front weer wat dichterbij en vooral morgenoverdag kan het af en toe regenen. Het kan morgen dan ook een natte dag worden, met middagtemperaturen rond 15 graden.

Vrijdag is ook nog wisselvallig, met enkele buien maar ook wat zon en een noordwestenwind. Maximum dan rond 17 graden. In het weekend is het droog met zonnige perioden, met zaterdag 18 a 19 graden en zondag 20 of 21 graden.