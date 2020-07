Kunstenaar Johan van der Dong wil respectvolle aandacht besteden aan slachtoffers van het coronavirus

GRIJPSKERK – Conceptueel kunstenaar Johan van der Dong (Grijpskerk) wil graag portretten van mensen die overleden zijn door het coronavirus ontvangen. Deze portretten worden afgedrukt op kussenslopen om ze vervolgens respectvol te verwerken in een installatie om ze op een zachte manier de eer te geven die ze verdienen. Deze installatie gaat worden getoond in september tijdens een expositie aan de Korte Vijverberg in Den Haag en ten slotte worden de kussens aangeboden aan het kabinet.

Om de installatie financieel mogelijk te maken is een crowdfundingsactie gestart op www.voordekunst.nl/projecten/10676-coronakussen.

Reacties en portretten kunnen worden gestuurd aan Johan van der Dong via e-mail info@johanvanderdong.nl.

Achtergrondinformatie (www.johanvanderdong.nl)

We leven in bijzondere tijden, in tijden waarin een pandemie ons leven bepaalt en in wezen ons hele doen en laten, de hele wereld over. Het heeft ons in een ijzeren wurggreep zodanig dat we hem niet kunnen ontlopen zelfs al zijn we er niet ziek van. Voor ons, de generatie zonder oorlog, is het een eerste kennismaking van buitengewone, bijzondere omstandigheden waarop we ons leven in moeten richten. Het betekent voor veel mensen ook een afscheid van een generatie ouderen die door de omstandigheden rondom deze pandemie afscheid moesten nemen van het leven. Door hun sterven of door de omstandigheden waarin zij door het coronavirus kwamen te verkeren.

De samenleving is door deze omstandigheden nog niet toegekomen, aan iets wat voor mensen heel belangrijk is, namelijk het rouwen om de doden, om hen die er niet meer zijn. Crematies en begrafenissen zijn toegankelijk voor 30 personen of minder. Dat betekent dat heel veel mensen niet toe komen aan rouw, afscheid en verdriet. Kunst kan het verdriet niet wegnemen maar wel een middel zijn om daar wat aan te doen.

Ingezonden