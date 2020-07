Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Bellingwolde en de Lethe

BELLINGWOLDE, LETHE – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Bellingwolde en de Lethe. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Magnuskerk Bellingwolde – De Lethe e.o. 8 of 10 km – wo 07-07-2020.

Vanmorgen een prachtige route gelopen omgeving Bellingwolde met wandelcoaches

Els Eckhardt-Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman (Wandelen Werkt). Met een gezellige groep mensen kon er worden gewandeld in 2 groepen, 2 verschillende afstanden.

Startpunt Het Karspe, kerkelijk centrum achter de Magnuskerk. Een van onze regelmatige wandelaars Hensen Trenning heeft kunnen regelen dat we de Magnuskerk konden bezichtigen. De Magnuskerk is van binnen namelijk helemaal gerenoveerd. De routes die zijn gewandeld vervelen nooit, elk jaargetijde is het weer anders en verrassend. Ook deze keer kwamen we onder weg bijzondere dingen tegen. Al wandelend richting de Lethe worden we onderweg opgehouden door nieuwe bewoners. We worden gevraagd, kom mee even een minuutje kijken in onze tuin mensen. Wandelaars vragen dan natuurlijk om koffie etc. Helaas hebben we daar geen tijd voor. Nou vertel ons maar wat je ons wilt laten zien. Nou zien jullie dit verbouwde stookhutje, die zijn we aan verbouwen als Maria Kapel. En ja hoor keurig netjes ingericht en ook met muziek. Zie fotolink en onderstaand filmpje met muziek in het kappelleke. Verder wandelend zien we onderweg een oudere inwoonster (92 jaar jong) druk bezig in de tuin. Ook zij hield ons aan, want zij zag van verre een bekende, een van onze mede loopsters. Dus ook hier oponthoud. En zo zijn we verder gewandeld langs het Boelo Tijdenskanaal naar en door de Lethe en langs de grensovergang bij Bellingwolde-Wymeer. Op de terugweg richting Bellingwolde zagen we de vele mooie monumentale rijksmonumenten aan gebouwen. O ja, ook hadden we nog 2 liederen van deze omgeving: 1 lied over de Lethe en voor velen onbekend, we hebben het Bellingwolder volkslied gevonden. Een aantal wandelaars uit Bellingwolde gevraagd kennen jullie dit lied, nee dus.

Wetenswaardigheden:

Bellingwolde Groningse: Ben(ne)wolle of Bennewold) is een dorp met inbegrip van de omliggende gehuchten Den Ham, Rhederbrug en Rherderveld in de gemeente Westerwolde. Het draagt het karakter van een streekdorp en heeft een lengte van ruim 4 kilometer. Het is een beschermd dorpsgezicht en heeft 41 rijks monumentale panden. Tot 1968 was Bellingwolde een zelfstandige gemeente, deze ging op in gemeente Bellingwedde die vervolgens op 1 januari 2018 is opgegaan in gemeente Westerwolde.

De Magnuskerk in Bellingwolde dateert vermoedelijk uit de veertiende eeuw. Het oorspronkelijke gebouw is ernstig beschadigd door de uitbreiding van de Dollard en in 1527 geheel vernieuwd, onder andere met materiaal van de in 1504 gesloopte kleine toren van Ulsda. Daarbij kreeg de kerk een laatgotisch uiterlijk met een versmald driezijdig gesloten koor. Volgens een bericht uit 1510 was de kerk gewijd aan de heilige Magnus. Later beweerde men dat het gebouw was gewijd aan de apostel Jacobus. Kennelijk was er sprake van verwarring met de gesloopte Jacobuskerk van Houwingaham. De kerk ging in 1593 over in protestantse handen. De omwenteling verliep zonder noemenswaardige problemen. Er werden geen vernielingen aangericht. In 1929 werd de kerk gerestaureerd, waarbij ook de witte pleisterlaag van de buitenmuren werd gehaald. De kerk heeft een vrijstaande toren waarvan de onderbouw dateert uit 1720 en de bovenbouw uit 1909. In de toren bevinden zich twee historische luidklokken die gegoten zijn in 1697 en een die gegoten is in 2016. Het mechanische uurwerk uit de toren dateert uit de 17e eeuw en is dus ouder dan de toren zelf. Op de eerste verdieping van de toren ligt een zandstenen grafsteen uit de 12e of 13e eeuw. De preekstoel dateert uit 1660 en is vervaardigd door meester-kistenmaker Christopher. Het kerkorgel is in 1797 gebouwd door Heinrich Hermann Freytag en Frans Casper Snitger.

Rechthuis BellingwoldeTot 1811 werd hier het Rechthuis gebruikt door de ‘richter’ van Bellingwolde- Blijham. Hij sprak recht in civiele zaken. De richter, die werd aangesteld door de Stad, woonde op de Rigtersborg aan de Hoofdweg. In 1811 werd de rechtstoel opgeheven en kon de bevolking zijn recht halen in Winschoten. Het gebouw kwam in particuliere handen, maar werd in 1937 aangekocht door de gemeente. Pas jaren later (vanaf 1955) werd het inmiddels zeer vervallen huis gerestaureerd. Het Rechthuis werd herbouwd in verschillende stijlen. Zo werd de voorgevel opgetrokken in 18e-eeuwse stijl en de achtergevel in 17e-eeuwse stijl. Tegenwoordig is het Rechthuis in gebruik als woonhuis en is het niet te bezoeken.

41 rijksmonumenten in Bellingwolde”

Door en rondom Bellingwolde zijn de negentiende-eeuwse tegenstellingen tussen de enorme rijkdom van de graanboeren en de armoede van hun arbeiders nog steeds zichtbaar, ook al is menig voormalige arbeiderswoning omgetoverd tot een paleisje.

De statige, soms rijk gedecoreerde boerenvilla’s van de Oldambtster type staan aan de hoofdweg. Ze zijn gebouwd in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, toen de graanprijzen hoog waren en de eerste landbouwmechanisatie (de stoomdorsmachine) haar intrede deed. De bomen die in die dagen werden geplant zijn nu schitterende groene monumenten.

De Lethe: een “redoute” uit de Franse tijd . Het gebied is genoemd naar een oude waterloop. Lethe betekent laagte, de naam vindt zijn oorsprong in de mythologie en verwijst naar de onderwereld en naar de ‘Rivier der vergetelheid’. Lang geleden lag op deze plaats een uitloper van een groot hoogveenmoeras. Op de smalle zandrug die er doorheen loopt, werden tijdens de tachtigjarige oorlog militaire versterkingen aangelegd. Door de eeuwen heen is er echter meer gesmokkeld dan gevochten.In de zeventiende eeuw begon men het moeras droog te leggen.

De turfstekers en landarbeiders, die het gebied ontgonnen hadden, vulden hun karige inkomsten aan door smokkelwaar over de vestingdijken en soldatenpaadjes de grens over te brengen.Toen het gebied verkaveld werd vertrokken zij weer.

Filmpje van stookhut mijn Maria Kapel Bellingwolde-De lethe:

Deze route maakt deel uit van Westerwolde wandelen routes : https://westerwolde.groningen.nl/wandelen/wandelroutes/westerwolderoute-8

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

HIER vindt u meer foto’s