Twintig jaar na de brand: ‘Ik herinner me nog hoe mijn overleden zoontje voor mij lag”

NIEUW BUINEN, ASSEN – Morgen zendt RTV Drenthe de documentaire “Twintig jaar na de brand” uit.



Een slaapkamerbrand verwoest op 21 oktober 1999 het leven van Els Kuiper uit Nieuw-Buinen. Haar 5-jarige zoontje Rionaldo komt om het leven en zijn broertje van drie, Michael, raakt levensgevaarlijk verbrand.



Ruim twintig jaar later zoekt verslaggeefster Karin Mulder met cameraman Edwin van Stenis moeder Els en zoon Michael weer op. Inmiddels woont het gezin in Emmer-Compascuum. Verrassend dapper en strijdbaar hebben ze de draad weer opgepakt.



Oma

Els was op het moment van de brand een alleenstaande moeder van vier jongens in de leeftijd van drie tot zeven jaar. Inmiddels is ze oma van twee kleinzonen en is ze volop aan het werk.



Krachttraining

Zoon Michael (23), die twee onderbenen en z’n hand mist, is net aan de slag bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in blokhutten, tuinhuizen en terrasoverkappingen. Daarnaast doet hij thuis, samen met een vaste groep vrienden, fanatiek aan krachttraining.



Als moeder Els terugdenkt aan de fatale brand concludeert ze. “Het is een onderdeel van m’n leven. Het gaat nooit weg. Maar ik heb het een plekje kunnen geven.” Zoon Michael vult aan. “Ik heb geaccepteerd hoe ik eruit zie. Als andere mensen dat niet kunnen, dan is dáár de oprit.”



‘Het heeft diepe indruk op mij gemaakt’

Verslaggeefster Karin Mulder maakt in het jaar 2000 twee reportages over het gezin. “We zijn vier en negen maanden na de brand bij Els en Michael geweest. Ik weet dat ik twintig jaar geleden met klotsende oksels bij de voordeur van Els stond. Ik had zelf eigenlijk nog nooit iets ‘ergs’ meegemaakt. Het heeft diepe indruk op mij gemaakt”, zegt Mulder. “Ik heb denk ik later nooit meer zo’n aangrijpend verhaal gemaakt. Maar toen destijds de deur openging en ik Els zag, was ik meteen gerust gesteld. De sfeer was gelijk goed. Els was heel open en kon haar verhaal goed vertellen.”



Opnieuw contact

“Ik vond het ook nu weer heel spannend om contact te zoeken. Ik had me ook voor kunnen voorstellen dat ze helemaal geen zin in al die rompslomp zouden hebben. Maar hun reactie was opnieuw hartverwarmend. Nog dezelfde open een eerlijke blik als toen. Het heeft me opnieuw weer diep geraakt”, aldus Mulder.



“Samen met Els en Michael hebben we de beelden van de twee reportages van toen weer teruggekeken. Michael had de beelden nog nooit gezien. Het is indrukwekkend en hartverscheurend tegelijk om te zien dat een mannetje van drie jaar oud, twee benen en een handje mist en over zijn hele lijfje is verbrand”, blikt Mulder ontdaan terug.



“Als ik nu naar Els en Michael kijk, ben ik diep onder de indruk van hun veerkracht. Dat ontroert me echt. Ik hoop dat mensen die naar de documentaire kijken daar inspiratie en hoop uithalen”, besluit Mulder.



Foto van links naar rechts: Karin Mulder, Michael en Els Kuiper.

Twintig jaar na de brand: vrijdag 10 juli op TV Drenthe om 17.15. 20.15 en 22.15 uur (herhalingen op zaterdag en zondag) en ook te volgen via rtvdrenthe.nl, het YouTubekanaal van RTV Drenthe en later via uitzending gemist.

Ingezonden door RTV Drenthe