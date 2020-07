Zondag jaarmarkt in Bellingwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 9 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is een natte dag want er is nu een front over het midden en noorden van het land. Het heeft al veel geregend en de hele ochtend valt er vaak regen of motregen. Daarbij is er een zwakke veranderlijke wind en het is 12 tot 14 graden. En ook vanmiddag en vanavond valt er regelmatig wat regen, er kan tot de avond nog 10 mm regen bij vallen. Het is ook een koude dag met maximum van 15 of 16 graden.

Vannacht en morgenochtend is het niet veel anders, er valt vaak regen en 10 mm is in die fase opnieuw mogelijk. Pas morgenmiddag komen er opklaringen maar er is dan ook een bui mogelijk. Het is dan nog fris met maximumtemperatuur rond 17 graden.

Het weekend is wel beter met flinke zonnige perioden en alleen zaterdag nog een bui. Maximum dan rond 19 graden en minder wind, na het weekend gaan het omhoog naar 21 tot 23 graden.