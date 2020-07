Aanhouding voor bezit medicijnen

ASSEN, OLDAMBT – De politie hield gisteravond op de Noordersingel in Assen een 16-jarige jongen uit de gemeente Oldambt aan voor verboden wapenbezit en handel in medicijnen.

Slachtoffer blijkt ook verdachte

De eerste melding was dat er een winkel in de Noordersingel zou zijn overvallen. Ter plaatse werd een jongeman aangetroffen die gewond was aan zijn vinger. Het slachtoffer was naar eigen zeggen naar de

Noordersingel gevlucht, omdat hij was aangevallen en meldde zich

daarop bij de winkel. Bij nader onderzoek bleek het slachtoffer in het

bezit te zijn van een mes en een hoeveelheid Ritalin. Nadat hij ter plaatse

door ambulancepersoneel was onderzocht, werd hij aangehouden voor verboden wapenbezit en het bezit van tientallen pillen Ritalin.

Ritalin

Ritalin is een medicijn dat alleen verkrijgbaar is op doktersrecept. Het wordt gebruikt voor mensen met een aandachtsstoornis als ADHD of PDD. De pillen zijn echter ook populair onder jongeren, die ze gebruiken om alerter te zijn, het concentratievermogen te laten pieken en de vermoeidheid te onderdrukken. De werkzame stof in het medicijn, methylfenidaat, is een harddrug en valt onder de Opiumwet. Ritalin is erg verslavend en heeft mogelijk bijwerkingen.

Bron: Politie Noord-Drenthe