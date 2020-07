Afeer bouwt mee aan duurzame woningen

BLIJHAM, OUDE PEKELA – Afeer gaat voor Dun Agro houtskeletten produceren ten behoeve van duurzame woningbouw.

Dun Agro uit Oude Pekela ontwikkelt innovatieve woningen die zijn opgebouwd uit houtskeletten en kalkvezelhennep. Met deze mooie regionale samenwerking ontstaat er nieuwe werkgelegenheid in een innovatieve en duurzame bedrijfstak. Directeur van Afeer, Johan van Dam: ‘De woningbouwopgave in Nederland is enorm. Het is prachtig dat Afeer kan helpen bij het realiseren van die opgave via deze samenwerking met een bouwondernemer als Dun uit Pekela’. Afeer en Dun Agro tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor eerst twee jaar, maar rekenen op een langdurige relatie.

Afeer

Afeer is het werkleerbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Zij biedt dagelijks werk aan meer dan 850 mensen met een arbeidsbeperking en zet zich in om de meer dan 1000 werkzoekenden in de regio aan betaald werk te helpen.

Regionale samenwerking

Door de samenwerking met Dun Agro kan Afeer een mooie nieuwe werksoort toevoegen aan de al bestaande activiteiten. De houtskeletten voor Dun Agro zullen worden geproduceerd op de locatie Winschoter Hogebrug in Blijham, onder de naam ‘De Houtfabriek’. In eerste instantie zullen er 10 mensen fulltime werken aan de houtskeletten. Later dit jaar zal het aantal medewerkers verdubbelen en kan de capaciteit worden uitgebreid tot maximaal 80 skeletten per week. Ook wordt er een werkleertraject opgezet, zodat werkzoekenden uit de regio kunnen leren hoe er in de moderne houtindustrie wordt gewerkt.

Houtskeletten zijn houten frames die gevuld kunnen worden met materiaal zodat ze kunnen dienen als muren en vloeren van huizen. Huizen kunnen op die wijze al in fabrieken worden gefabriceerd. Op de bouwplaats worden ze vervolgens in elkaar gezet. Dun Agro uit Pekela vult de houtskeletten met vezelhennep en kalk, waardoor de woningen bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

