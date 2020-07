Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 10 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is vanochtend nog vrij nat met regen en motregen, bij temperatuur rond 13 graden en een koude noordenwind. Vanmiddag is het ook niet warm met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het klaart dan wel wat op, maar er vallen ook nog enkele buien. Vanavond is het vrijwel overal droog, de maximumtemperatuur is vanmiddag 18 graden.

Vannacht en morgenochtend is het droog en vrij helder, maar koud met een minimum rond 7 graden. Morgenmiddag en morgenavond zou een enkele bui kunnen vallen maar er is ook flink wat zon. Maximum rond 19 graden.

De langere termijn ziet er ook goed uit: zondag is het vrij zonnig met een zwakke noordenwind, en 19 a 20 graden. Begin volgende week wordt het ’s middags 21 a 22 graden met vrij veel zon, pas vanaf woensdag zou er weer een bui kunnen vallen.