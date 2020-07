De open dagen bij Kleindierpark gaan in aangepaste vorm door

BELLINGWOLDE – De open dagen bij het Kleindierpark vinden dit jaar wel doorgang, maar in aangepaste vorm.

Kleindierpark is een privé dierentuin in het pittoreske dorpje Bellingwolde binnen de gemeente Westerwolde. De eigenaars stellen hun privé tuin zes dagen per jaar open voor publiek. U komt heel dichtbij eekhoorns, capibara’s, stekelvarkens, neusberen en meer. In 2019 heeft de gemeente Westerwolde een vergunning afgewezen waardoor ze geen officiële dierentuin kunnen worden.

In voorgaande jaren waren er bij het Kleindierpark zes open dagen in de zomervakantie. De open dagen voor 2020 stonden al in de planning, maar werden door de corona pandemie geannuleerd. Omdat de vraag naar een uitje met de (klein)kinderen toch groot blijkt te zijn, hebben de eigenaars besloten de dagen wel plaats te laten vinden, maar dan aangepast. Zo kan het terras vanwege de 1,5 meter regel niet open, is het assortiment versnaperingen beperkter dan voorgaande jaren en is er een (één richting) looproute. Ook wordt er entreegeld gevraagd en moeten de tickets vooraf worden gereserveerd.

De eerste open dag zal plaats vinden op zaterdag 25 juli 2020.

Bron: Kleindierpark Bellingwolde