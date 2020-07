Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

NEDERLAND – Bij jongeren tot 21 jaar die kanker hebben gehad mag vijf jaar na genezing niet meer worden meegewogen dat zij in het verleden ziek zijn geweest. Ook mensen die ouder zijn dan 21 hoeven straks na tien jaar niet meer te melden bij hun verzekeraar dat zij kanker hebben gehad. Hierdoor kunnen ex-kankerpatiënten zich beter verzekeren zonder extra hoge premies. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Hoekstra van Financiën.

De minister, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben met elkaar afgesproken dat ex-patiënten op dezelfde manier behandeld worden als mensen die geen kanker hebben gehad. Als iemand is genezen van kanker mag een verzekeraar daar na de vastgestelde termijn van 5 of 10 jaar niet meer naar vragen. Het gaat om overlijdensrisicoverzekeringen en op verzoek van de verzekeraars ook uitvaartverzekeringen.

Nu is het nog zo dat ex-kankerpatiënten moeite kunnen hebben om een verzekering af te sluiten, hogere premies moeten betalen of worden geweigerd. Dat is dus straks niet meer het geval. Met de 5‑jaarstermijn tot 21-jarigen is Nederland een koploper in Europa.

De NFK en het Verbond werken samen met de Nederlandse Kankerregistratie aan een lijst met kortere termijnen voor specifieke kankersoorten als startpunt. De maatregel gaat naar verwachting per januari 2021 in en zo mogelijk eerder.

Bron: Rijksoverheid