Hunebedcentrum komt met eigen postzegels

BORGER – Het Hunebedcentrum komt met een eigen postzegelvel. Deze prachtige postzegels tonen highlights van de expositie en zijn exclusief te verkrijgen bij het Hunebedcentrum. Het is een collectorsitem voor verzamelaars. Bezoekers kunnen bovendien nu gelijk hun kaartje posten. De postzegels zijn in samenwerking met partner MSG ontwikkelt.



Gelijk een vakantiegroet



In het Hunebedcentrum is er plaats gemaakt om de postkaarten gelijk te schrijven en te versturen. “Mensen vinden het altijd leuk om familie en vrienden een kaart te sturen. “Nu we niet massaal aan de Franse kust of het Gardameer zitten, willen wij bezoekers de kans bieden een mooie kaart vanuit het Hunebedcentrum te versturen”, aldus directeur Harrie Wolters. “Met MSG en Afeer als partners is het gelukt mooie zegels te ontwikkelen en postkaarten hebben we genoeg in onze museumwinkel. En nu hebben we ook een plek gemaakt waar mensen gelijk hun familie kunnen schrijven en de kaart kunnen posten. Een leuke extra service.”



MSG en Afeer



Het is niet alleen een handige en mooie postzegel, het is ook een hele sociale postzegel. MSG bezorgt namelijk in de hele regio Noord-Oost Nederland zelf met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Buiten die regio werken ze namen met Business Post, een collectief van sociale bezorgers. En kaarten naar de rest van Nederland (en het buitenland) kunnen ook gewoon verstuurt worden met de zegel. De postzegel is gedrukt door Afeer Druk en Print, de sociale werkvoorziening in Winschoten. Een eerlijke postzegel voor iedereen dus!



Exclusief bij het Hunebedcentrum



“Deze postzegels zijn exclusief verkrijgbaar bij het Hunebedcentrum en we zijn erg blij dat we dit samen hebben kunnen ontwikkelen”, aldus MSG-postmanager Henri Hannink. In de museumwinkel zijn de postzegels per stuk, maar ook als compleet vel te verkrijgen. “Als ik postzegels verzamelde, dan wist ik het wel”, aldus Harrie Wolters. Het Hunebedcentrum is van dinsdag tot en met zondags geopend tot 17:00 uur.

Ingezonden