Nieuw schoolgebouw RSG Ter Apel vandaag opgeleverd

TER APEL – Vandaag is het nieuwe schoolgebouw van de RSG in Ter Apel opgeleverd.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie van een schoolgebouw dat geheel voldoet aan de eisen van het eigentijdse onderwijs. Na de zomervakantie kunnen leerlingen van de RSG gebruik maken van het nieuwe gebouw. Wethouder Wietze Potze (Onderwijs): ‘Ik wil de schoolleiding, de leerkrachten en de leerlingen van harte feliciteren met dit prachtige resultaat. De komende tientallen jaren kan op de RSG weer met veel plezier onderwijs gegeven en genoten worden. Het is een prachtig gebouw geworden dat goed past bij het monumentale deel.’



Rector Jan de Wit van RSG Ter Apel: ‘We zijn ontzettend trots op ons nieuwe schoolgebouw. Het onderwijs verandert en dat stelt andere eisen aan de huisvesting. Als je leerlingen wilt verleiden tot leuke dingen, heb je een ander type gebouw nodig. En dat hebben wij nu. Ik heb er zin in om het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw te starten!’



Oplevering conform planning

In 2017 werd gestart met de ver- en nieuwbouw. Dit gebeurde in drie fases. In de eerste fase werd de afdeling Zorg en Welzijn gebouwd, in de tweede fase werd de techniekhal verdubbeld en een nieuwe sportzaal gerealiseerd en nu is, met de oplevering van de nieuwbouw, geheel conform planning fase 3 afgerond.

Na de zomer wordt gestart met fase 4: de restauratie en renovatie van het monumentale deel aan de Oude Weg, dat dateert uit 1924. Aanpassingen aan het monumentale deel zullen voornamelijk gericht zijn op duurzaamheid en gebeuren in nauw overleg met monumentencommissie Libau. Het streven is om in september 2021 fase 4 afgerond te hebben, wanneer de RSG haar 100-jarig bestaan viert. Dan zal ook de officiële opening plaatsvinden.



Bijdragen van lokale en regionale ondernemers

In maart 2017 stelde de gemeenteraad van Westerwolde een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar voor de ver- en nieuwbouw van de RSG Ter Apel. De verbouwingswerkzaamheden gebeurden onder leiding van aannemer Jansman uit Luttenberg en installateur Otterman uit Hardenberg. Daarnaast hebben diverse lokale en regionale ondernemers een bijdrage geleverd.

