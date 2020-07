PvdA afdeling Oldambt neemt afscheid van Laura Broekhuizen en begroet Gert Engelkens

OLDAMBT – Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 9 juli j.l. heeft PvdA Oldamt, met inachtneming van de coronamaatregelen, afscheid genomen van “oud wethouder” Laura Broekhuizen en de nieuwe wethouder Gert Engelkens welkom geheten.

Laura, afkomstig uit Veendam, kwam naar de gemeente Oldambt na jaren Statenlid namens de PvdA te zijn geweest. Voor velen een verrassing, want echt bekend was zij niet in dit deel van Oost Groningen. Als Statenlid stond ze bekend als iemand die de dossiers kende en erg sociaal in de omgang was. Ook “straalde” de ambitie van haar af.

In de zes jaar als wethouder kan nu niemand meer om Laura heen. Haar werkwijze, samenwerking met de ambtenaren en zeker haar optreden in de moeilijkste periode direct na het overlijden van haar “steun en toeverlaat” en mentor, Pieter Smit: de sporen die Laura achterlaat zijn groot en diep. Groot vanwege de zaken die zij heeft gerealiseerd of heeft opgestart, diep omdat niet iedereen haar mening deelde. Uiteindelijk zal de tijd leren, dat men ziet dat Laura het gelijk aan haar kant krijgt.

Vriendelijke woorden en veel applaus waren er toen haar een bloemetje werd overhandigd. In haar dankwoord gaf Laura aan niet uit het Oldambt te vertrekken en zich altijd betrokken te blijven voelen bij de Oldambster politiek.

De opvolger van Laura is Gert Engelkens. Een “oude” bekende in Sodom en later de gemeente Oldambt. Na vele jaren in de Raad te hebben gezeten, ook als fractievoorzitter, vertrok hij ekele jaren geleden naar de Provinciale Staten van Groningen. Al snel werd hij daar de fractievoorzitter en wist zich daar te onderscheiden door zijn nuchterheid, korte sterke inhoudelijke betogen en zijn degelijkheid. Een echte Oost Grunneger! Na het verzoek van de fractie, mede namens het bestuur, hoefde hij niet lang te denken. Ik ga het doen. Terug naar waar ik vandaan kom!

Namens het bestuur en al haar leden wensen wij zowel Laura als Gert een fijne toekomst in hun nieuwe job en dat Oldambt maar mag blijven steunen op een sterke PvdA afvaardiging in de Raad. Met realisme en nuchterheid zal Oldambt weer op de kaart komen.

Na afloop hebben we de avond afgesloten met een hapje en een drankje.

Ingezonden door PvdA Oldambt