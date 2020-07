Twaalf verdachten aangehouden voor diefstal crossmotoren

DRENTHE – De politie heeft de afgelopen tijd 12 verdachten aangehouden in verband met diefstal van crossmotoren begin dit jaar. In januari en februari werden er diverse crossmotoren gestolen uit garages en schuren in de gemeenten Assen en Aa en Hunze. Ook verdwenen er gewone motoren.

Motoren uit bus gegooid

Politie in het basisteam Noord-Drenthe en de Drentse recherche zijn daarop een groot onderzoek gestart waardoor zij deze verdachten op het spoor kwamen. Eind maart werden drie verdachten aangehouden, nadat zij in Emmen gestolen motoren uit een bus gooiden. Uit nader onderzoek bleek dit verband te houden met de diefstallen van crossmotoren in januari en februari. Later werden er nog negen verdachten aangehouden.

Onderdelen op illegale markt

De politie heeft vervolgens verschillende doorzoekingen gedaan in woningen, schuren en garages. In een pand in Assen werd een groot aantal onderdelen van crossmotoren aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat er nog meer motoronderdelen op de illegale markt zijn gebracht. De 12 aangehouden verdachten komen uit Assen, Delfzijl en de gemeente Tynaarlo en zijn in de leeftijd van 19 t/m 51 jaar. Vijf hoofdverdachten zitten nog vast.

Diefstal en heling andere goederen

De politie heeft het vermoeden dat enkele verdachten uit deze groep ook verantwoordelijk gehouden kan worden voor diefstallen van elektrische fietsen en scooters en vormen van heling die de afgelopen maanden in de hele provincie hebben plaatsgevonden. Daarmee werd ook het veiligheidsgevoel van diverse inwoners aangetast.

De politie doet verder onderzoek naar het verband tussen deze verdachten en andere lopende zaken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie doet expliciet de oproep om aangifte te doen bij diefstal. Kijk voor de mogelijkheden op de speciale ‘aangifte’-pagina op politie.nl.