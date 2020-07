Boeren komen samen bij de COOP in Bad Nieuweschans

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 11 juli 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een heel redelijk weekend met flinke zonnige perioden, maar vandaag zijn er nog enkele buien, vooral in de middagperiode. De wind is zwakjes tot matig uit west tot noordwest, de maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 18 graden.

Vanavond en vannacht is het droog en het wordt helder en fris met een minimumtemperatuur rond 8 graden. Morgen wordt daarna zonnig met een maximum rond 20 graden en een zwakke westenwind.

Na dit weekend is het maandag ook nog mooi met vrij veel zon, en dan 21 a 22 graden. Dinsdag en woensdag is er meer bewolking en valt er ook af en toe regen, eind van de volgende week is het licht wisselvallig. Er komt voorlopig dus geen echte zomerperiode, maar het is vrij rustig en niet meer zo koud als gisteren en donderdag.