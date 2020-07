Groningse bibliotheken delen vakantie-doe-boeken uit

GRONINGEN – Taalhelden Henk & Henk namen donderdag 9 juli in Bibliotheek Hoogezand het allereerste exemplaar van het Vakantie-doe-boek in ontvangst. Biblionet Groningen ontwikkelde het vakantieboek speciaal voor bezoekers van het Taalhuis, zodat ze ook tijdens de vakantie kunnen blijven oefenen.

“Hartstikke mooi!” vinden de mannen. “Er staat vanalles in. Puzzels, verhalen, tips voor uitstapjes en taaloefeningen. Daar komen we de vakantie wel mee door!”

Biblionet Groningen ontwikkelde het vakantieboek speciaal voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. “Mensen die beter willen leren lezen en schrijven kunnen hier hulp bij krijgen in het Taalhuis van de bibliotheek,” vertelt programmamaker Peter Doorn. “Iedereen kan daar terecht, ook als ze niet lid zijn van de bibliotheek. De deelnemers oefenen in groepjes, begeleid door vrijwilligers. Of ze kunnen één op één hulp krijgen tijdens het taalspreekuur. Het Taalhuis biedt speciale leesboeken, oefenboeken en gratis taalcursussen.” Tijdens de zomervakantie zijn sommige Taalhuizen van de bibliotheek gesloten. “Gelukkig kunnen mensen blijven oefenen door de filmpjes van het Online Taalhuis te bekijken, en nu dus ook met het Vakantie-doe-boek,” aldus Peter. Taalhuis-bezoekers kunnen het gratis Vakantie-doe-boek ophalen in hun bibliotheek.

Vakantie-doe-boek voor volwassenen

Naast de Taalhuis-editie is er ook een Vakantie-doe-boek voor volwassenen die goed taalvaardig zijn. “Een cadeautje van de bibliotheek in tijden van corona!” zegt Peter. “We brengen 500 exemplaren van dit vakantieboek naar verzorgingstehuizen en verdelen de rest over 37 bibliotheken in de provincie. Bibliotheekleden die graag een Vakantie-doe-boek willen, kunnen het vanaf 13 juli ophalen in de bibliotheek.”

Ingezonden