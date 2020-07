DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen vorige week zaterdag en afgelopen dinsdag is ingebroken bij een leegstaand gebouw aan de Lindloher Straße in Haren. De daders kwamen binnen door een raam van een buitendeur in te slaan. Er werd niets buitgemaakt.

Emsland

Tussen woensdag en vrijdag zijn in Emsland veel inwoners gebeld door personen die zich uitgaven als medewerkers van de politie. In drie gevallen hadden deze oplichters succes. In totaal wisten ze nagenoeg een bedrag van zes cijfers in handen te krijgen:

Woensdagavond werd tussen tien uur en half twaalf een inwoner van het zogenaamde Musikerviertel in de wijk Esterfeld bij Meppen gebeld. Met een babbeltruc wisten de daders het voor elkaar te krijgen dat het slachtoffer een zak met kostbare inhoud bij een lantaarnpaal legde. De zak werd korte tijd later door een jonge man met een Zuid Europees uiterlijk opgehaald.

Donderdag werd een inwoner van Haren het slachtoffer. Tussen 12.30 en 15.00 uur legde hij in de omgeving van de Landegger Straße en de Mersweg na een telefoontje een enveloppe met inhoud onder de deurmat van een woning. Dit werd enige tijd later door een onbekend persoon opgehaald.

Ook in Lingen hadden de oplichters succes. In de omgeving van de Haselünner Straße en de Josefstraße haalden ze tussen 15.30 en 17.30 uur een roodbruine tas met inhoud op. Deze had het slachtoffer na een telefoontje voor zijn buitendeur gezet.

Bunde

Vanmorgen is om half zeven op de B280 bij Bunde een vrachtwagen van een transportonderneming uit Almelo in de berm vast komen te zitten.De vrachtwagen raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste daar tegen een vangrail. Vervolgens zakte het 68 ton zware voertuig weg in de berm (zie foto van politie Leer). De 28 jarige chauffeur bleef ongedeerd.

De politie heeft heeft de B280 tussen Dreieck Bunde en de Nederlandse grens afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De vrachtwagen wordt vanmiddag door een gespecialiseerd bedrijf uit Emsland geborgen, waarna er reparaties aan het wegdek en berm moeten worden uitgevoerd. De weg zal zeker nog tot in de avond afgesloten blijven.

Bunde

Rond acht uur gisteravond verzamelden zich zo’n 30 boeren uit de gemeenten Leer, Aurich en Norden met hun trekkers in Bunde, om vervolgens om half tien onder begeleiding van de politie door te rijden naar de COOP supermarkt in Bad Nieuweschans. Klik HIER voor ons bericht.

Na een korte bijeenkomst op de parkeerplaats bij de supermarkt reden ze weer terug. Drie boeren reden vervolgens met hun trekkers op de autosnelweg A31 in de richting Leer. Ze werden bij de afslag Weener aan de kant gezet. De politie maakte proces-verbaal op. Twee andere trekkerchauffeurs, die bij de afslag Weener vanaf de zuidelijke richting de A31 op reden, kregen eveneens een boete.