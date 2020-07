VakantieBieb 2020: een zomer vol verhalen

GRONINGEN – Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is de VakantieBieb weer open. In deze app kunnen Nederlanders deze zomer naast e-books nu ook genieten van luisterboeken. Met de VakantieBieb beleeft iedereen een zomer vol verhalen: jong en oud, leden en niet-leden van de Bibliotheek.

E-books en luisterboeken

Misschien weet je nog niet waar je deze zomervakantie doorbrengt. Maar waar je ook bent: met de VakantieBieb kun je heerlijk op avontuur in je hoofd. Je vindt er tientallen e-books en luisterboeken, voor elk wat wils: van spanning tot chicklit, van literatuur tot informatief.

Voor de jongste lezers zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje Nederhorst en Jacques Vriens. Jongeren kunnen genieten van boeken als Instagirl van Annette Mierswa en Klem van Mel Wallis de Vries. En voor volwassenen is er ook veel moois, denk aan Otmars zonen van Peter Buwalda of De kleine bakkerij aan het strand van Jenny Colgan. Omdat er zowel e-books als luisterboeken in de VakantieBieb zitten, kun je kiezen voor lezen of luisteren – net was je op dat moment het beste uitkomt.

Winactie voor jeugdige lezers

Zoals ieder jaar is er een winactie voor lezers tot en met 18 jaar. Zij maken kans op een Beats Solo Pro-koptelefoon. Hiervoor vragen we ze om door te geven wat hun favoriete boek in de VakantieBieb is.

Over de VakantieBieb

De app met e-books en luisterboeken is gratis beschikbaar in de App Store en in Google Play. De boeken zijn te lezen van 1 juli t/m 31 augustus 2020, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is een dienst van de online Bibliotheek (onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek) en wordt aangeboden namens alle Bibliotheken in Nederland.

Voor meer informatie zie www.vakantiebieb.nl.

Ingezonden