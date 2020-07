Bestelbus belandt op de zijkant na botsing tegen geparkeerde auto

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 12 juli 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een mooie zonnige dag, en deze keer is het ook droog. Er komt vanmiddag en vanavond wel wat hoge bewolking voor en er ontstaan enkele stapelwolken, maar buien zoals gisteren zijn er niet. Het is ook heel rustig met vanochtend weinig wind, vanmiddag staat er een zwakke wind uit richtingen tussen west en noord. De maximumtemperatuur is 21 graden.

Vannacht is het vrij helder en kan er weer wat laaghangende mist ontstaan, morgen is opnieuw zonnig. Het wordt dan nog wat warmer met maxima van 22 a 23 graden. Morgenavond raakt het bewolkt en dinsdagnacht is er kans op regen.

Daarna is het dinsdag en woensdag wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen, en middagtemperatuur terugzakkend tot rond 18 graden. Vanaf donderdag is het weer iets stabieler, eind van de week is het ook weer een graad of 20.