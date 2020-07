Expositie ‘oh my shivering scenery’ bij Artphy Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Mischa Doorenweerd, Ide André en Jonathan van Doornum exposeren in de grote ruimte van Artphy in Wessinghuizen; een plek waar ontmoeten, verwonderen en exposeren van kunst centraal staat.

Ide André, Mischa Doorenweerd en Jonathan van Doornum exposeren sinds 4 juli bij Artphy in Wessinghuizen. Andrea Möller, Regio makelaar Noord van het Mondriaan fonds, heeft de expositie geopend.



In “Oh my shivering scenery!” wordt de ruimte bij Artphy benaderd als een landschap. Een landschap waar het werk van de kunstenaars samenkomt en aanwezig is. Het maken van een tentoonstelling bij Artphy biedt mogelijkheden zoals je die niet snel elders tegenkomt. Het is bepaald geen White Cube. De afmetingen zijn enorm en de ligging is bijzonder landelijk. Naast de plek en de omgeving is in deze tentoonstelling de onderlinge samenwerking erg belangrijk. De deelnemende kunstenaars zijn drie heel verschillende makers. Dit uit zich in verschillende kunstvormen, maar ze delen dezelfde tijdsgeest en bovenal dezelfde open visie op hun praktijk en interesses.



Eén werkaspect dat de makers gemeen hebben, is het willen handelen zonder dit direct te duiden. Je kunt dit zien als een ritueel of gebruik. Juist in een landelijk gebied waar Artphy in gelegen is ontstaat hierdoor een aansluiting met de landelijke omgeving.



Naast diverse fysieke objecten zullen de kunstenaars speciaal voor “Oh my shivering scenery” ook een videowerk maken. Hiermee wordt het handschrift van de drie makers verenigd. Dit is de link naar de video.

Kempkebosweg 2 Wessinghuizen, Onstwedde

Open op vr/za/zo middag van 13.00-17.00 uur, t/m 16 augustus 2020.

Bron: Artphy

Foto’s: Jan Velthuis