Beleef een kabouteravontuur in het Sellinger bos!

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 13 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het ziet er ook voor vandaag goed uit, met veel zon en soms wat wolkenvelden, en er ontstaan ook enkele stapelwolken. Het wordt vrij warm een maximumtemperatuur vanmiddag van 23 graden. De wind is zwakjes, uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgen is het anders want in de loop van vanavond raakt het bewolkt en vannacht en morgen zal het af en toe gaan regenen. De wind is morgen matig tot vrij krachtig, en de maximumtemperatuur is dan maar 18 of 19 graden.

Woensdag en donderdag zijn daarna licht wisselvallig met enkele buien maar zeker ook wat zon, vrijdag en zaterdag zijn droog met zonnige perioden. Dan ligt de middagtemperatuur op 20 a 21 graden.