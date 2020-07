Fietsen & lezen in Westerwolde

WESTERWOLDE – Fietst en leest u met ons mee deze zomer? Fietsen in Westerwolde is een ware belevenis!

Er zijn prachtige bossen en natuurgebieden te vinden waar u kronkelende paden en een eeuwenoud bekenlandschap kunt ontdekken. Het gebied heeft daarnaast ook boeiende verhalen te vertellen en inspireert zijn inwoners tot het schrijven van boeken.

Biblionet Groningen en Tourist Info Westerwolde sloegen daarom de handen ineen en ontwikkelden een fietskaart met leestips voor u. Biblionet selecteerde daarvoor 16 boeken die betrekking hebben op het gebied. Sommige boeken vertellen over Westerwolde en zijn geschiedenis en andere zijn juist geschreven door zijn bewoners.

Op de fietskaart vindt u 16 titels gekoppeld aan een mooi dorp of een bijzondere plek in Westerwolde. Op de achterkant vindt u een korte toelichting over de boeken.

Wist u bijvoorbeeld dat Jan Mulder is opgegroeid in Bellingwolde? En kent u het boekje ‘Verhalen over veen en verdediging’ van Sanne Meijer (historica, geboren in Ter Apel), waarin ze haar favoriete fietsroutes met u deelt? Leer Westerwolde nog beter kennen en haal de fietskaart op in een van onze bibliotheken of Tourist Info kantoren.

Vanaf 15 juli is de kaart gratis af te halen. De boeken zijn te leen en vindt u uitgestald op een thematafel in onze bibliotheken. Wij wensen alvast u veel fiets- en leesplezier!

