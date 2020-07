DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag is rond drie uur op de Georg-Wesener-Straße in Meppen een fietser tegen een geparkeerde auto gereden. Hierbij ontstond voor 1.500 euro schade aan de auto. De fietser is in de richting van de Haselünner Straße doorgereden. Hij wordt omschreven als een grote slanke man van ongeveer 40 jaar met een rode rugzak en een petje. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding.

Sögel

In de nacht van zaterdag op zondag is een van de ramen van het bushokje bij de school aan de Schlaunallee in Sögel ingeslagen. De schade bedraagt 400 euro.

Bingum

Vanmorgen heeft in de omgeving van Bingum/Coldam een grote zoekactie plaatsgevonden. Voorbijgangers hoorden vanuit het natuurgebied achter de dijk bij Coldam hulpgeroep. Ze schakelden de hulpverlening in.

In eerste instantie ging de brandweer van Leer en Bingum en een oppervlaktereddingsteam die kant op. Bij de Jann Berghaus Brücke ging de brandweer met twee boten de Eems op. Ook ging een brandweerauto naar Coldam.

De Eems werd in alle richtingen afgezocht. Andere hulpverleners zochten te voet in het natuurgebied naar een hulpbehoevend persoon. Het gebied is gedeeltelijk onherbergzaam en te voet niet te bereiken. Daarom werden de politiehelikopter Phoenix uit Rastede en twee drones van de brandweer Emden ingezet. Vanuit de helikopter werd met een warmtebeeldcamera het gebied afgezocht. Een persoon werd hierbij niet aangetroffen.

De zoekactie werd na twee uur afgebroken. Het is nog steeds onduidelijk waar het geschreeuw om hulp vandaan kwam.

Foto’s: Brandweer Leer