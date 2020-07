Ommelander Ziekenhuis Groningen is klaar voor de toekomst

SCHEEMDA – Vandaag zijn de handtekeningen gezet onder de Regio Deal Oost-Groningen. Het Ommelander Ziekenhuis doet als een van de zorgpartijen mee. Dat doen we niet voor niets.

Om als ziekenhuis klaar te zijn voor de toekomst gaan we ons volledig inzetten op het bevorderen van gezondheid, leefstijl en zelfredzaamheid. Waarbij die inzet ook vooraf gaat aan behandelen (operatie, medicijnen). Ook wel leefstijlgerichte zorg genoemd; een van de uitgangspunten in de Regio Deal.



“Als ziekenhuis willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de regio. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat we als ziekenhuis een belangrijke rol vervullen in de regio en de samenleving. Cijfers laten al heel lang zien dat het niet met iedereen goed gaat in Oost-Groningen. Dit zijn ook de verhalen die we horen in de spreekkamer. De Regio Deal maakt de verbinding onderling nog meer mogelijk, zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten”, aldus Hennie Sanders, voorzitter Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis.



Samen aan de slag

De Regio Deal gaat de komende jaren met alle stakeholders, waaronder de provincie Groningen, gemeenten, woningbouwcoöperaties, het onderwijs en het bedrijfsleven, maar vooral met en voor inwoners aan de slag met uitdagingen op het gebied van gezondheid, schuldenaanpak en onderwijs. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen draagt bij aan de regio-ambities waar het gaat om leefstijl en een gezonde school voor alle kinderen; waarbij gezond eten, bewegen en cultuur vaste onderdelen van het programma worden.

