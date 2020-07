Aardbeving met kracht van 2.7 bij Loppersum

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 14 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is een grijze en bewolkte dag en er zal af en toe wat regen of motregen vallen, vooral later vanochtend en vanmiddag. Er kan tot de avond 2 tot 4 mm aan neerslag vallen, vanavond is het overwegend droog. Er is vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind, in de namiddag draait de wind naar het noordwesten. Maxima vanmiddag rond 17 graden.

Vannacht en morgen is het wisselend bewolkt en soms kan er een bui vallen, maar op de meeste momenten is het droog en morgen is er af en toe wat zon te zien. Minimumtemperatuur komende nacht rond 12 graden, de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is ongeveer 18 graden.

Donderdag is er in dit weertype weinig verandering maar vrijdag en zaterdag zijn droog met zonnige perioden, en middagtemperatuur rond 22 graden.