De Verhalen van Groningen presenteert Thuis in Groningen op het NoorderZomerProgramma

GRONINGEN – In het kader van het NoorderZomerProgramma van Noorderzon organiseert De Verhalen van Groningen op 21, 22 en 23 augustus 2020 een cultureel feest met als thema Thuis in Groningen. Want wat betekent dat nou eigenlijk, ‘thuis’? En wat maakt ons tot Groninger? De Verhalen van Groningen heeft een breed scala aan Groninger artiesten uit alle windstreken gevraagd om met dit thema aan de slag te gaan. Thuis in Groningen is een corona-proof programma vol theater, dans, poëzie, muziek en nog veel meer!

Sinds de uitbraak van het coronavirus lijkt het begrip ‘thuis’ opeens belangrijker dan ooit. Maar wat betekent dat nou precies – ‘thuis’? Waarom voelen we ons ergens thuis? Heeft dat met een plek te maken, met het landschap en de geschiedenis, of gaat het om de mensen om je heen? En nu nog specifieker: waarom voelen we ons thuis in Groningen?



Gronings-zijn

De Verhalen van Groningen gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen. We willen de komende tijd iedereen die zich identificeert als ‘Groninger’ de kans geven om hun eigen verhaal te vertellen – op allerlei manieren. Samen willen we meer te weten komen over het ‘Gronings-zijn’ en over de reikwijdte van het begrip ‘Groninger’. De komende tijd staan Groningers met een migratie-achtergrond centraal.

In 2020 is er specifiek aandacht voor Groningers met een Indische achtergrond. Dit sluit aan bij de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid, waar ook de oorlog in voormalig Nederlands-Indië en het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid onderdeel van uitmaken.



Feest

Daarom organiseert De Verhalen van Groningen in samenwerking met Charles Goudsmit van Restaurant De Omhelzing een alternatief Noorderzon-programma met als thema: Thuis in Groningen. Het wordt een driedaags, corona-proof, cultureel feest waarin we Groninger artiesten uit alle windstreken hebben gevraagd om met dit thema aan de slag te gaan. Groningers met Molukse-, Indische-, Antilliaanse-, Surinaamse- en Syrische roots buigen zich over de betekenis van ‘thuis’ en vertolken dit in theater, dans, muziek, spoken-word en andere kunstvormen. Hiermee willen wij ook jou prikkelen om over dit vraagstuk na te denken.



Praktische informatie

Het programma vindt plaats op vrijdag 21 augustus en zaterdag 22 augustus van 17:0 -18:00 uur en van 20:00 – 21:30 uur en op zondag 23 augustus van 15:30-16:30 uur en van 16:30 -18:00 uur in De Loods (Neutronstraat 3, Groningen).



Het volledige programma met alle artiesten én meer informatie over de kaartverkoop vind je hier.

Over De Verhalen van Groningen

De Verhalen van Groningen is voor alle Groningers en voor alles dat Gronings is. We hebben zelf veel kennis in huis over de provincie en zijn continu bezig om nieuwe verhalen en informatie op te halen én te delen met het publiek. Op die manier brengen we de ‘identiteit’ van Groningen in kaart. Die maken we niet alleen zichtbaar, maar vooral te beleven – iedereen kan daaraan meedoen!

