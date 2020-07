Groningse orgels te horen deze zomer

GRONINGEN – Veel evenementen mogen worden afgelast dit merkwaardige jaar 2020, orgelconcerten worden in de provincie Groningen gelukkig wel gegeven. Na een voorjaar waarin het niet mogelijk was orgelconcerten te geven, kunnen liefhebbers van historische orgels nu weer volop aan hun trekken komen.

Nergens ter wereld vind je zoveel historisch waardevolle orgels als in Groningen en het naburige Duitse Ostfriesland. Beide regio’s zijn beroemd om hun eeuwenoude orgels en niet voor niets loven kenners de kwaliteit van deze instrumenten. In de Orgelzomer 2019 kwamen ter gelegenheid van de activiteiten rondom de herdenking van de 300ste sterfdag van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger orgelstudenten uit bijvoorbeeld Zuid-Korea, Japan, Canada en de Verenigde Staten naar Groningen.

Orgelzomer 2020

Organisten uit heel Nederland geven deze zomer concerten op Groningse orgels. Deze concerten worden door Erfgoedpartners overzichtelijk in de digitale nieuwsbrief Orgelagenda voor Groningen en Ostfriesland geplaatst. De Orgelagenda verschijnt gedurende de zomermaanden twee keer per maand en van oktober tot en met maart eens per maand. Een abonnement is gratis. Orgelagenda Groningen Ostfriesland juli 2020

Klankjuwelen

Klankjuwelen is een tijdschrift over Groninger en Ostfriese orgels. Het verschijnt steeds aan het begin van het orgelseizoen. Het tijdschrift biedt een inkijkje in de wereld achter het orgel, waar mensen met passie activiteiten organiseren, orgels restaureren of mensen opleiden. Kortom, over allen die bij de orgels betrokken zijn. Achterin het tijdschrift is een overzicht opgenomen van zowel de orgelconcerten in Groningen als in Noord-Duitsland.

Ingezonden