DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteravond zijn om 20:45 bij een ongeval op de Rheiderlandstraße in Papenburg twee personen zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een bestuurder van een Audi vanaf de Rheiderlandstraße links af de B70 in de richting van Leer wou oprijden. Hierbij botste hij tegen een Skoda die in tegengestelde richting op de Rheiderlandstraße reed. De 21 jarige bestuurder van de Audi en een 17 jarige vrouw, die als passagier in de Skoda zat, raakten bij het ongeval zwaargewond. De 22 jarige bestuurder van de Skoda liep lichtere verwondingen op. De schade wordt op 25.000 euro geschat.

Geeste

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Lingener Straße in Geeste twee personen om het leven gekomen. Een bestuurder van een BMW kwam om half zes door onbekende oorzaak in een bocht op de verkeerde weghelft terecht. De bestuurder gaf een ruk aan het stuur en botste vervolgens in de rechter berm tegen een boom. De 25 jarige bestuurder en zijn 26 jarige passagier overleden op de plaats van het ongeval.

Weener

Het grensoverschrijdend politieteam heeft vrijdagochtend bij een voertuigcontrole in Weener 29 kilo hasj ontdekt. De auto werd aan de kant gezet nadat deze kort daarvoor de grens was gepasseerd.

In eerste instantie vonden de agenten twee kilo hasj, maar nadat de auto in een werkplaats grondig met behulp van een drugshond was geïnspecteerd werd in speciaal voor transport gecreëerde ruimtes nog eens 27 kilo, verdeeld over 287 pakjes, aangetroffen. De totale straatwaarde bedraagt 264.000 euro.

In de auto zat één persoon. Over de nationaliteit van de man is niets bekend gemaakt. Hij zit momenteel in voorarrest.