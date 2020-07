Meer comfort bij borstonderzoek door nieuwe apparatuur

HOOGEVEEN – Een comfortabeler onderzoek en tot 80% minder biopten nodig bij borstkanker weefselonderzoek. Dit is mogelijk dankzij het nieuwe mammografie-apparaat met ingebouwd biopsiesysteem van het Mammacentrum van Treant Zorggroep in Hoogeveen.

Het maken van röntgenfoto’s van de borsten met een mammografie-apparaat (mammograaf) wordt door veel vrouwen als onaangenaam ervaren. Om het comfort voor de patiënt tijdens het borstonderzoek te vergroten, is de nieuwe mammograaf uitgerust met (borst)gevormde compressieplaten, zogenaamde paddles. Deze nieuwe paddles volgen de vorm van de borst beter. De nieuwe paddles zijn niet voor iedereen geschikt: tijdens het onderzoek worden de meest geschikte gekozen, afhankelijk van de vorm en grootte van de borst.

Minder biopten nodig

Soms zijn kalkspatjes zichtbaar op een röntgenfoto. Als deze mogelijk kwaadaardig zijn, neemt de radioloog stukjes weefsel uit de borst (biopt) dat wordt onderzocht onder de microscoop. In dat geval wordt een biopt genomen met behulp van het nieuwe ingebouwde biopsiesysteem van de mammograaf. Hierdoor hoeven bij verdachte afwijkingen in de borst minder stukjes weefsel weggehaald te worden.

Radioloog Margot Willemse is erg blij met de nieuwe apparatuur: ‘Hiermee kunnen we kleine afwijkingen in de borst heel nauwkeurig aanprikken en direct zien of het gezochte weefsel in het biopt zit. We hoeven per patiënt minder biopten te nemen en het onderzoek duurt minder lang. Dat is natuurlijk prettig voor de patiënt en bovendien is er minder kans op complicaties zoals een nabloeding.’

Mammacentrum

Voor diagnostiek bij een vermoeden van borstkanker en behandeling van borstkanker kunnen patiënten binnen Treant terecht bij het gespecialiseerde Mammacentrum in Hoogeveen. Na behandeling kunnen patiënten voor hun jaarlijkse controle terecht bij het in borstkanker-gespecialiseerde radiologieteam. Dit kan op de ziekenhuislocaties van Treant in Hoogeveen en Stadskanaal.

Ingezonden

Foto: Bianca Verhoef Fotografie

Fotobijschrift: De paddles van de mammograaf worden verwisseld