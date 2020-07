Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Wessinghuizen en Ter Wupping

WESSINGHUIZEN, TER WUPPING– Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Wessinghuizen en Ter Wupping. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Wessinghuizen over Esch-Roege Baarge-Ter Wupping 8 of 10 km. wo 15-07-2020.

Vanmorgen een prachtige route gewandeld omgeving Wessinghuizen met wandelcoaches Els Eckhardt-Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman (Wandelen Werkt). Met een gezellige groep mensen kon er worden gewandeld in 2 groepen, 2 verschillende afstanden 8 of 10 km. Startpunt van de wandeling Artphy (ruimte voor levenskunst). Onderweg is er weer verteld/uitgelegd door de wandelcoaches. Ook steeds meer wandelaars verdiepen zich vooraf in de prachtige natuurschoon Westerwolde en weten de wandelcoaches af en toe te corrigeren. De wandelroute door Wessinghuizen en over de Esch( prachtig stuk natuur met erg veel biodiversiteit en zeer oude gewassen. Vervolgens richting de Uitkijktoren (kun je kijken over de Mussel Aa-vallei die reeds 1000 jaar geleden zo is gevormd met in de verte de kerk van Onstwedde. Route vervolgens naar de Roege Baarge en proberen Roege Wilt uit zijn holen in de zandduinen te verdrijven. Via Ter Wupping komen we bij de Ruiten Aa, die ons terug brengt naar Artphy.

Artphy: Een grote ruimte voor (levens) in het fraaie Westerwolde. Artphy wordt regelmatig ook wel de blauwe kunstkathedraal genoemd vanwege de omvang en karakteristieke blauwe kleur van de constructie. Op deze gratis toegankelijke plek staan, ontmoeten, verwonderen en exposeren van hedendaagse kunst centraal. Het gebouw ligt in een grote landschapstuin, omgeven door natuur, akkers en weidegronden. Gelegen aan de Ruiten Aa in het luchtkuuroord Wessinghuizen, waar tal van wandelpaden te vinden zijn.

Deze route maakt deel uit van Westerwolde wandelen routes https://westerwolde.groningen.nl/wandelen-in-westerwolde-2/wandelroutes/westerwolderoute-32

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto's gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

